Elina Fernández de Costantini: "Tener un hijo debe ser lo más lindo del mundo; es una decisión de Dios"

El 23 de febrero pasado, Elina Fernández Fantacci y Eduardo Costantini sellaron su amor y se casaron ante sus íntimos.

La pareja no pudo concretar la luna de miel dado que luego vino la pandemia del coronavirus pero el amor entre ambos que nació en la confitería del Malba se afianzó muchísimo.

Fernández no suele brindar muchas entrevistas y esquiva los prejuicios que todos tiene sobre la pareja ya que ella tiene 29 y el 73.

Sin embargo, esta tarde, la joven habló en el programa "El after de la previa" con Celeste Muriega y Tucho que sale por UrbanaBa.

"¿Te gustaría ser madre?", preguntó Celeste en la entrevista, y Elina no evitó la consulta: "No sabemos, no voy a decir que no lo hablamos porque sería mentira. A esta altura de la pareja no puedo decir que no se tocó el tema. Se tocó mil veces. Pero no lo sabemos, no es nuestra prioridad ahora, y siempre decimos que si pasa, si Dios quiere eso, que lo decida él. Nos entregamos a él, si tiene que pasar que pase, que lo decida él".

Y agregó: "Tener un hijo debe ser lo más lindo del mundo. Si yo me muero con mi perro, imaginate con un hijo. No sabemos cuándo eso va a pasar, si pasa sería divino y si no pasa bueno. Él es muy buen padre, así que tendría a alguien que también me ayude a cambiar pañales y criarlo".

Insistente, Muriega agregó: "¡Eso significa que están en la búsqueda!". Y la esposa de Costantini amplió al respecto: "No hemos dicho que queremos ser padres en dos meses. Nos entregamos a Dios".

En ese momento, Tucho remarcó: "¡Están practicando y no se están cuidando!". "Claro, estamos tranquilos", finalizó Fernández.

