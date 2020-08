Tras la eliminación, Juan Pérsico apuntó contra Moria Casán: “Está en un momento agresivo"

“La perjudique a Melina, eso era sabido”, admitió Juan Pérsico en el comienzo de la entrevista que le brindó a Fernanda Iglesias para el ciclo “Esto no es Hollywood”, de AM Del Plata.

“No soy cantante, siempre fui el manager del grupo”, admitió el participante que maneja el grupo de cumbia Agapornis, y además destacó el talento de Melina Lezcano. “Fue una experiencia corta y divertida”, afirmó.

Contó que fueron el Chato Prada y Fede Hoppe quienes lo llamaron para hacer la dupla, por la buena relación que se generó ante tantas presentaciones del grupo en el programa.

“Dude en participar, porque estoy con varias cosas, entre la banda, me estoy recibiendo de arquitecto, trabajo en el campo... además no sé cantar y tenía que tomar clases. Me llamaron, tuve que decidir en el acto y dije que sí”, admitió sobre el proceso.

“Me pareció divertido: no pensé que me iba a llevar tanto tiempo e iba a ser tan intensivo”, admitió sobre el entrenamiento doble turno que tuvo durante 3 semanas.

Juan también se refirió a cada uno de los jurados del reality: Nacha Guevara, Pepe Cibrián, Moria Casán y Karina “La princesita”.

“Las devoluciones de Nacha me parecieron constructivas y las devoluciones de Karina siempre me parecieron válidas”, dijo al respecto de cada jurado.

Sin embargo, recordó las palabras de Cibrián -que le pidió que no use micrófono en mano- “quiso ir al humor”, analizó al respecto aunque no le gustaron sus dichos.

Ahora, contra la “One” fue más filoso: “Moria me parece que está en un momento agresivo, innecesario me pareció. Yo no soy muy de esos códigos, por eso estamos fuera del certamen”, explicó.

“Los veo así flaquitos, chetos”, fueron cosas que le dijo la jurado en su devolución a la dupla. “Con Esmeralda se había peleado el día anterior y le dijo gorda. Hablar de flacos o gordos, de chetos o no chetos, es como la otra grieta. Muy superficial e innecesario”, admitió.

“No me pareció gracioso, no construye en nada”, agregó y agregó que le hubiera gustado que le señalen cuestiones de la performance para mejor en lugar de esas cosas.

