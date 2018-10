Eliana Mendoza: "Sigo manteniendo relación con Ramiro y estamos muy enamorados"

poliamor, luego de que saliera a la luz que Ramiro Ponce de León mantienen una relación "abierta", Moria Casán, en Incorrectas. A casi un mes del escándalo del, luego de que saliera a la luz que Florencia Peña y su pareja,mantienen una relación "abierta", Eliana Mendoza , señalada como la tercera en discordia entre la actriz y el empresario, dialogó este miércoles conen

"Quiero aclarar las cosas y no hablé hasta ahora porque no estaba bien. Hablaron de mí y no me conocen. Las cosas no son cómo se cuentan en la tele. Hace 5 años que conozco a Ramiro y mi relación con él no es la que se cuenta. Yo sigo manteniendo una relación con Ramiro", arrancó.

"Recién ahora estoy bien y puedo hablar tranquila. Estoy enamorada de Ramiro y tan sólo nosotros sabemos lo que vivimos y cómo seguimos con esto. En Salta nos conocemos todos y ante la mínima noticia acá se arma un revuelo", continuó.

Y siguió: "Nosotros salimos y nos mostramos en Salta sin problemas y todos acá saben de lo nuestro.Yo no quise hacer pública la historia y eso quiero aclararlo. La verdad es más simple de lo que se dijo y esta es una historia de amor que nunca terminó".

Luego, reveló que se encontraría próximamente con Ponce de León: "Esta situación me puso bastante paranoica. Y ahora puedo contar mi verdad. Una amiga mía fue la que publicó los chats privados con Ramiro porque no veía bien cómo estaba mi situación con él. Nos seguimos comunicando. Ahora viajo a Salta por unos días y nos veremos".

Más tarde, la mujer se mandó con una revelación polémica al hablar de los sentimientos que están involucrados entre las partes: "No era fácil para mí hablar de lo que me pasa con Ramiro y fue muy duro escuchar cosas que se dijeron. En general todos opinan del lado de Florencia Peña y puedo entenderlo, pero me dolió. Yo creo que Florencia no sabía de mi relación con su marido y ella debe estar muy enamorada de él como lo estoy yo".

Por otro lado, aclaró que "No estoy embarazada de Ramiro actualmente. Yo también la pasé mal y no estoy acostumbrada a hablar de estas cosas en público. Me regaló un anillo y no le ponemos rangos ni rótulo a nuestra relación. Nunca dije que éramos novios. Nunca quisimos dejarnos porque hay amor", concluyó.

