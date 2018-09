Eliana Mendoza le contestó a Flor Peña: "Él me decía que la amante era ella, no yo, y que no la dejaba por..."

Florencia Peña admitiera en Intrusos que con su marido, Ramiro Ponce de León, mantiene una pareja abierta y reconociera la infidelidad del abogado, Eliana Mendoza, señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de la actriz y el letrado, dialogó via Whatsaap con el manager de famosos, Jorge Zonzini. Luego de queadmitiera enque con su marido,, mantiene una pareja abierta y reconociera la infidelidad del abogado,, señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de la actriz y el letrado, dialogó viacon el manager de famosos,

"A mí, el gran barón me decía que la amante era ella, no yo, y que no la podía dejar por el bebé. Soy una mujer, salteña, de General Güemes, romántica y con don de gente que creí ciegamente en lo que mi hombre me dijo durante cinco años", dijo sobre el tipo de relación que mantenía con Ponce de León.

Además, agregó que "la señora Peña nunca me invitó a su juego psicópata, si es que existe y si no es solo una vil maniobra para no dar más vergüenza de la que dio. Machista y misógina sonó Florencia Peña al referirse a otra mujer como lo soy. ¿Lo es?", aseguró.

La modelo, confesó también que perdió un hijo de Ramiro Ponce de León. "No supe, no quise o no pude ver al cobarde que hoy sonríe por hacerle daño a alguien que lo creyó un hombre y que perdió un embarazo de él", sostuvo.

"Estuve enamorada y siento mucho dolor, pero más dolor me provoca el triste papel de los hijos y padres de esta pareja que hacen una ficción esquizoide de su farsa familiar. Dios me bendijo a tiempo. Solo regalé cinco años de amor. Aún me sobran muchos, muchísimos más", concluyó en diálogo con Zonzini.

Recordemos que el lunes, se filtraron una serie de audios íntimos en los que el marido de Flor Peña, Ramiro Ponce de León y Eliana Mendoza, una joven modelo de 27 años, mantenían una charla subida de tono.

Tras la difusión del material y el posterior escándalo, este miércoles, Peña habló con Intrusos salió a aclarar este asunto diciendo que con su marido mantienen una "relación abierta" y que "nos vemos con otras personas".

"Con Ramiro tengo una relación de poliamor. Estamos juntos porque nos amamos, pero nos vemos con otras personas. Cuando estas personas intentan embarrar la cancha desde afuera, hace que uno tenga que salir a dar explicaciones... Uno intenta no dañar algunas mentes cerradas con las que uno convive y además yo tengo hijos chicos que van a la escuela, por eso no hablé hasta ahora", dijo Florencia Peña, entre otras cosas.

Embed

Embed