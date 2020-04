Eliana Guercio explicó la polémica de las leches en polvo que se hizo traer del exterior y la aduana no se las deja pasar

A través de sus redes sociales, Eliana Guercio explicó el problema que tiene con la aduana argentina que le impide recibir unas latas de leche que se hizo enviar desde Inglaterra para su hija por entender que es para la comercialización.

"Es ridículo que piensen que las vendo", escribió la rubia tras contar que a Meghan Ivy, la hija de dos años que tiene junto al futbolista Sergio “Chiquito” Romero, no puede tolerar las nacionales.

Lo que sucede es que la familia vive en Inglaterra donde el deportista juega para el Manchester United, pero desde que comenzó la cuarentena obligatoria están en el país.

Al comentar todo esto en sus redes le llovieron las críticas. “Solo pedí una ayudita para que algo que es alimento no se quede en un depósito pudriéndose. Mi hija sería muy feliz (como cualquier bebé tomando su leche, que es la única que conoce)”, explicó la rubia sobre la exposición.

“Hemos intentado con otras nacionales, le cayeron mal y después no las pudo ni oler”, dijo Eliana que también es madre de Jazmín (9) y Chloe (6) junto al deportista.

LEER TAMBIÉN: Eliana Guercio, aferrada a la virgen después del duro accidente de su esposo, Chiquito Romero

“Entiendo también los comentarios que dicen que es un capricho, prefiero pensar que no tienen hijos. Un capricho es una muñeca, un juguete. La leche no, chicas. No es capricho, la preparo yo, no le doy la lata y se la prepara ella, así que no sabe qué hay dentro de la mamadera, pero les siente el olor y debe recordar que le cae mal”, indicó.

“Cariños, no se alteren, no se llene de sentimientos oscuros, les hace mal a ustedes, no a mí. Así que de onda, ignórenme, así no se llenan de odio si les molesta lo que leen”, sumó.

“Amo a mi país y viviendo once años en el extranjero, nunca me sentí tan cuidada como ahora en Argentina. Así que no mezclen las cosas. No necesito traductores, creo que soy bastante clara. Muchos besos, espero que todos estén muy bien, que salgamos de esta pesadilla que le toca vivir al mundo lo más pronto posible y que aprendamos algo, por lo menos a dejar de mostrar lo peor y disfrutar un poco de sentirnos vulnerables pero desde lo bueno, eso nos hace sentir mejor y cura un poco. Buenas noches”, finalizó Eliana.

LEER TAMBIÉN: Sergio "Chiquito" Romero chocó con su auto en Inglaterra: impactantes imágenes