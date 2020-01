Eliana Guercio aclaró el motivo de un enigmático tuit

Hace 11 años, Eliana Guercio decidió interrumpirsu carrera como vedette y actriz para acompañar a Sergio "Chiquito" Romero en su trayectoria como futbolista en Europa. Alejada de los medios y con un perfil muy bajo, es por eso que sorprendió un enigmático tuit que publicó desde su cuenta de Twitter.

"Se terminó el tiempo señores, los que no me conocen, me van a conocer.Yo también sé hacer chistes, muy buenos.Había una vez... una señora entrada en edad a la que le gustaba ....Yo no tiro copas de vino señores, ¿¿¿sigo???", escribió Eliana sin dar más precisiones al respecto.

Pero tuvieron que pasar dos días para que la mujer del ex arquero de la Selección Argentina, contara el trasfondo de lo que había publicado: "Muchas gracias por su atención. Las cámaras de seguridad de mi casa en Italia captaron a una mujer a lo que le gusta lo ajeno quedarse con unas cositas que son mías...".

Luego de contar que se trataba de un robo que sufrió en un domicilio que tiene en Italia, aclaró que se trató solo de una advertencia. "Listo. Ya las devolvió, y la próxima vez va con vídeo. ¿Por qué no la despiden...?".

