Eleonora Wexler respondió a la fuerte crítica de Viviana Canosa contra las feministas

Viviana Canosa realizó hace algunos días fuertes declaraciones en su programa "Nada personal", El Nueve, contra las feministas que guardaron silencio ante las liberaciones de presos.

"Darthés está preso en no sé donde, violador, no sé qué, bien guardado está. Ahora acaban de salir un montón de violadores y asesinos y las feministas viejo, no tengo la más puta idea dónde están. Cuando nos conviene nos queda cómodo, ahora cuando hay que meterse con el poder...", lanzó muy enojada la conductora en medio de una entrevista.

En este marco, Eleonora Wexler habló en radio en el programa "Esplendidos e Infidentes", AM 990, y le respondió a la animadora.

"Tiene que estar informada, fundamentalmente. Yo hay cosas que comparto y otras que no con el colectivo, formo parte pero tampoco soy un clon, soy una persona individual que tiene su pensamiento, y con algunas causas comulgo y con otras no", indicó la actriz.

"No por eso voy a seguir como una especie de secta todo, pero lo que escuché, primero..., ¿qué lugar tiene el pañuelo verde en este momento?", agregó, sumándose a la fuerte respuesta de Dolores Fonzi, otra referente del Colectivo de Actrices Argentinas.

Y continuó: "Su conducta me pareció prejuiciosa. Viviana, informate antes de poder opinar. Si no, callate la boca, no hables. Hicimos una acción participativa con algo que es muy grave, como los casos que hubo desde que empezó la cuarentena".