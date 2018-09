Eleonora Wexler: "Hoy me cuesta bastante estar en pareja"

Eleonora Wexler, que acaba de estrenar la película Pensando en él, donde se puso en la piel de Victoria Ocampo, habló de su presente sentimental en un cálido mano a mano que sostuvo con que acaba de estrenar la películal, donde se puso en la piel de Victoria, habló de su presente sentimental en un cálido mano a mano que sostuvo con Mariana Arias para el programa Conversaciones, de la señal La Nación +.

"Hoy me cuesta bastante estar en pareja. No sé, me gustaría, pero también las prioridades son otras. Antes pensaba de una manera, y hoy estaría bueno tener más un compañero que otra cosa, pero no necesito tapar ningún agujero para estar bien", dijo. Para rematar la idea, y sin perder la sonrisa, agregó que "disfruto y estoy cómoda en soledad y con libertad", contó.

Luego, relató una divertida situación que vive con su hija, Miranda. "Ella ya tiene 14 y a veces me pide que le presente a un novio, porque nunca me conoció uno y ve cómo las mamás de sus compañeritas que están separadas lograron rehacer su vida. Pero también es muy celosa, y sinceramente no sé cómo se tomaría que un día llegue a casa de la mano de un señor".

Finalmente, miró en retrospectiva los motivos de la ruptura de su matrimonio: "A la distancia pienso que podría haber dejado algunas cosas de lado. Mi marido no era del medio, y para alguien que no es del medio era difícil entender nuestros horarios y sobre todo la exposición y la forma de vida que llevamos más allá del trabajo. Evidentemente, los deseos de los dos eran diferentes. Yo estaba muy abocada a mi carrera", concluyó al respecto.