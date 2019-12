Eleonora Wexler contó si alguna vez se sintió incómoda en una escena de sexo con un compañero

Eleonora Wexler estuvo por primera vez en el piso de "Intrusos", América, y se refirió al pedido de su compañero Nicolás Cabré en la serie "Tu parte del trato" para utilizar dobles en escenas de sexo.

"Nico Cabré pidió un doble para sus desnudos. Los dobles existen tanto en ficción como en película. No estuve en esas escenas cuando las hicieron. Marcaban determinada coreografía y hay mucho trabajo de edición después", indicó la actriz.

Sobre esas escenas en particular, comentó: "Lo hablamos con el director, con Nico, y no me parecía que eran escenas que me exponían o me ponían incómoda para hacerlas".

"Lo primero que hay que hacer es charlarlo con el compañero, director y se pauta. Siempre tuve compañeros muy respetuosos y cuidadoso, nunca la pasé mal. No me ha pasado nada de todo eso", explicó Wexler.

El video.