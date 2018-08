Eleonora Wexler: "A Mariano Martínez le hice la vida imposible, lo voy a llamar para ver si fui yo"

Mariano Martínez confesó haber sufrido "hace mucho tiempo". El lunes pasado,confesó haber sufrido acoso y maltrato laboral de parte de una ex compañera de trabajo





En detalle, el actor contó en Intrusos ( América ) que aquella amarga experiencia comenzó con una "invasión" que él planteó y no le cayó bien a la otra parte.





"La situación siguió y un día ella me tenía que pegar en una escena y me pegó mucho, mucho de más y me dejó casi sordo, perdí un 30% de audición en un oído por un tiempo", reveló el galán.

Embed







Además, Martínez recordó que su compañera le pegó "como ocho cachetazos" cuando por libreto tenía que pegarle nada más que "uno o dos".





"Quedé zumbando, mareado. No me caí al piso de pedo y después de eso me dijo 'ay, perdoná', ¿perdoná?", preguntó Mariano al aire sin mencionar a la colega que según él lo maltrató en una escena.





Al analizar varios de los trabajos de Martínez, en el programa de espectáculos encontraron fuertes escenas de "22, el loco" (2001) entre Martínez y Julieta Ortega y deslizaron que la hija de Palito bien podría haber sido la actriz que acosó al actor.

Embed







Pero consultada por PrimiciasYa.com, Ortega desmintió esas versiones y aclaró que no quiere verse involucrada en este escándalo porque no tiene absolutamente nada que ver.





Eleonora Wexler, quien reveló: "En "Valientes" yo tenía dos productores que le daban vuelo a mi personaje de villana. A Mariano Martínez lo ahogué, le hice la vida imposible. Lo tenía atado a la reposera, y estando ciego, lo tiré al agua". Lo cierto es que en una nota con el diario La Prensa, otra ex compañera del Mariano habló del tema. Se trata de, quien reveló:





Y agregó: "Pobrecito, lo adoro a Mariano. Igual lo voy a llamar para ver si fui yo la que le pegó tanto. No me acuerdo. Creo que no le pegué nunca. Igual es muy delgado el límite de las escenas violentas. Son muy difíciles. Me ha pasado que alguna vez a alguien se le haya escapado una patada. A mí me dan miedo. Igual tenés un equipo de FX que te contiene, pero son riesgosas".