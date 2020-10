La elegida para reemplazar a Germán Martitegui en "Masterchef Celebrity"

El chef propietario del restaurante Tegui y jurado del Masterchef Celebrity deberá faltar unos días a las grabaciones del reality. Los otros participantes del programa que dieron psoitivo de Covid -19 son El Polaco y Vicky Xipolitakis.

En Cortá por Lozano, Germán Martitegui contó en primera persona que había dado positivo de coronavirus. Tranquilo, pero sin esconder su preocupación por sus hijos Lorenzo (18 meses) y Lautaro (13 meses), el jurado de MasterChef Celebrity habló de su estado de salud.

“Nosotros estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días y yo no quise, y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona”, aseguró, lamentando su ansiedad.

“Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos (sus hijos), están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre. Tomé todas las medidas que hay que tomar”, detalló.

¿Quién lo reemplazará? Nada más ni nada menos que la prestigiosa chef Dolli Irigoyen. Ella ya había estado como jurado invitada en ediciones anteriores del programa y durante la primera semana de la versión celebrity. En su momento les había hecho hacer a los concursantes un carpaccio que luego evaluó.

Como el ciclo va grabado y tienen varias emisiones adelantadas, los reemplazos recién podrían verse dentro de diez días o una semana.

