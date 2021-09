Elecciones PASO 2021: Florencia Peña enfrentó las críticas por no haber ido a votar

La conductora, Florencia Peña, se defendió tras los cuestionamientos que recibió por no haber participado de los comicios.

En los últimos años, Florencia Peña se ha caracterizado por tomar una postura política muy clara. La actriz y conductora siempre se ha mostrado a favor del kirchnerismo y le ha dado su apoyo al Gobierno de Alberto Fernández.

A pesar su férrea militancia, la humorista sorprendió a todos en las PASO 2021. La figura de Telefe no fue a votar en la primera contienda electoral, en un año marcado por las elecciones legislativas.

¿Por qué no asistió a las urnas? Florencia Peña explicó en su programa, Flor de equipo que no participó de los comicios porque estaba de viaje junto a su familia por el sur de la Argentina.

“Este era un viaje que teníamos programado con la familia hace mucho, porque mi mamá cumplió años ayer y era el primer viaje que hacía sin mi papá, por lo cual fue muy programado”, explicó la conductora en un móvil desde Ushuaia.

“Lamenté mucho no estar ayer para cumplir con mi deber ciudadano. Voy a estar en noviembre, seguramente. Se armó como un revuelo, pero no lo podía cambiar ya. Vinimos con toda la familia, era un tema juntar a todos porque somos muchos los que vinimos y no lo podíamos cambiar”, sentenció Peña.