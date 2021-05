Elba Marcovecchio contó por qué le gusta dormir con Jorge Lanata

Jorge Lanata regresó a Buenos Aires luego de haberse vacunado contra el coronavirus en Miami.

El conductor llegó en un vuelo desde Estados Unidos junto a su pareja, Elba Marcovecchio. En Ezeiza se mostraron primera vez juntos frente a los paparazzi.

En una nota con Los ángeles de la mañana, la letrado contó un detalle de su intimidad con el periodista.

"Me gusta dormir con él", reveló. "¿Te abraza?", preguntó Yanina Latorre. "Sí, a veces", precisó la invitada.

La "angelita" también quiso saber si aceptaría una propuesta de casamiento. "¿Por qué no?", respondió Elba Marcovecchio, que casualmente conoció al periodista por intermedio de la panelista de Los ángeles de la mañana.

Ángel de Brito quiso saber más de la intimidad de Jorge Lanata, pero la invitada no quiso revelar más datos. "¿Cómo duerme? ¿Usa pijama o duerme desnudo", preguntó el conductor. "Eso se lo tenés que preguntar a él. Lo tenés que llamar y hablarlo con él", contestó Marcovecchio. "Pero a mí no me habla... No me atiende. No me da pelota", sentenció.