El vuelo de amor de La China Suárez, Vicuña y Magnolia rumbo a Chile

Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña viajaron a Chile para recibir el año nuevo en la tierra natal del actor.





A través de Instagram, ambos les mostraron a sus seguidores cómo se divierten junto a la pequeña Magnolia en pleno vuelo.





"Love is in the air" ("El amor está en el aire"), escribió Vicuña en la red social junto a una selfie en la que aparecen arriba de una aeronave junto a la China y su hija.

El particular estilo de la China Suárez para darle la teta a Magnolia







La actriz, por su parte, se tomó con mucho humor el hambre que le entró a su beba en pleno paseo aéreo y la retrató amamatándola. "Flying teta", reflejó Suárez.