El video de Sol Pérez tras la fuerte pelea con Lourdes Sánchez

"Lourdes Sánchez enferma asquerosa yo jamás le desearía la muerte a nadie y menos a un bebé ! Con eso no juegues", comenzó Pérez. comenzó

"Tweet de Lourdes: que se preocupe porque no se le mueran los perros. A lo qué yo dije que no esta bueno burlarse de la muerte de un perro por una malformación. Que esas cosas no se dicen, yo no tengo hijos y mi perra es como mi hija", agregó en otro mensaje.

"Es lo mismo que yo me meta con sus hijos y le dijera que se preocupe porque no se le muera el hijo. Entonces según su pensamiento ella le deseo la muerte a mi perra?? Que mina enferma por Dios!!!!!"", enfatizó.

Y luego añadió ante las declaraciones de Sánchez: "Le voy a iniciar acciones legales y va tener que retractarse de todo. Ella y ese programa que todas las mañanas viven denigrándose. Pero esto ya pasó el límite".





Luego, Tinelli dio su opinión en Twitter y llamó a calmar las aguas. Ante esto, Sol respondió: "Yo no voy a permitir que pongan en mi boca palabras que jamás dije. Todo bien pero inventar que yo le deseé la muerte a un bebé ya no es una broma. Me parece que todo el tiempo se vive cubriendo a una persona mentirosa. Invento que maltrataba a la gente de la flia".