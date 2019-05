Nicolás Vázquez revolucionó las redes sociales con un emotivo video de su historia de amor con Gimena Accardi.





El actor fue trending topic en Twitter al publicar un emotivo mensaje sobre su historia de amor con la actriz, quien este 27 de mayo cumplió 34 años.

Embed Que seas aun mas feliz. Te amo y admiro con toda mi alma @gimeaccardi Mereces todo! ❤️https://t.co/Hed5HFFE4s — Nicolas Vazquez (@vazqueznico) 27 de mayo de 2019 nico vazquez 1.jpg







Nico y Gimena son pareja desde hace varios años y se casaron en diciembre de 2016.

¡Deseo que todos los días seas aún más feliz! ¡Te amo con toda mi alma!", escribió el actor emocionado en escribió el actor emocionado en Instagram





En el clip se ven fotos y videos de ellos juntos y la música elegida fue la canción "Can't Help Falling In Love" de Elvis Presley.