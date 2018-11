"Tratarme de que plageo a una compañera, como que no soy una personas pensante... ¡ya basta! Todos los días gente sentada en los programas hablando de mí", dijo la actriz.





Por su parte, De Brito, dijo: "Sos floja como jurado, es mi opinión y eso no es faltarte el respeto".





Finalmente, Florencia lanzó una reflexión: "Nosotros tenemos una linda relación fuera de esta silla y no sé por qué me topé con un montón de gente que me dice: 'Por qué te maltratan así', y no creo que me lo merezca".