El urticante cruce entre Jey Mammon y Flor de la V, en vivo

La Pelu, la relación entre el humorista y Flor de la V se vino abajo cuando él eligió sumarse a la obra de Nazarena Vélez, reconocida de Flor. A partir de ahí, todo fue mala onda entre ambos y la amistad nunca volvió a recomponerse. En 2012, cuando Jey Mammon formaba parte de, la relación entre el humorista yse vino abajo cuando él eligió sumarse a la obra de, reconocida de Flor. A partir de ahí, todo fue mala onda entre ambos y la amistad nunca volvió a recomponerse.

Este lunes, Mammon estuvo de visita en Los Ángeles de la Mañana y ni bien se saludaron, comenzó el cruce entre ambos. "Somos muy hipócritas en este medio, quiero darle un beso a Florencia, que la acabo de ver, y hace rato que no la veo", empezó Jey.

"Le di un lugar extra importante en La Pelu, y nada más. Después, si yo detrás de cámara estoy con mis amigos y metida en lo mío, no quiere decir que sea buena o mala persona", aclaró Flor, ahora panelista del ciclo de espectáculo.

Luego de hablar de la buena relación que ambos tenían, Mammon fue al meollo del asunto: "Bueno hubo un día que se cortó ese chorro, porque pasó algo puntual. No lo quiero decir porque es viejo y prescribió. No es que un día me levanté y me volví loco. Búsquenlo en YouTube. Yo no te echo la culpa, Flor".

Finalmente, recordó el programa de despedida de Evangelina Anderson, Florencia lo dejó sentado en un sillón en vez de hacerlo partícipe del saludo final: "Me mandaste a una silla en el fondo de todo y me sentí un pelotudo; a mí no me conocía nadie y la pasé mal; aparte me bloqueaste en WhatsApp", disparó el muchacho.

