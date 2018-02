El ultimátum de Laurita Fernández a Fede Bal

continúan enamoradísimos y el noviazgo marcha viento en popa. Pero a pesar de que ahora a los chicos se los ve magníficos, el año pasado, el actor, se mandó una terrible trastada y casi pierde a la que hoy dice ser el "amor de su vida".

En una entrevista con Agarrate Catalina por La Once Diez, Federico habló de aquella pelea: "No hubo un pacto con Laura, pero me dejó muy en claro que no soportaría otro error mío y yo le dije a ella que estoy muy comprometido".

Luego, habló sobre la muerte de su abuela, Ana Caputo: "Arriba del escenario todo sana, es algo que siempre pensamos en mi familia, nos ayuda mucho esta profesión".

"Creo que mi abuela tuvo una vida muy buena y se fue cuando estábamos en un muy buen momento, tengo suerte de haya sido así", concluyó.

Embed Hola 2018 ♥️ Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico) el Ene 1, 2018 at 2:40 PST

Embed Juntos, siempre Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico) el Dic 10, 2017 at 1:12 PST

Embed