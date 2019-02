El tuit en el que Natacha Jaitt hablaba de su muerte

Natacha Jaitt fue encontrada muerta en la madrugada de este sábado en un salón de fiestas en el barrio La Ñata, en Benavídez. fue encontrada muerta en la madrugada de este sábado en un salón de fiestas en el barrio La Ñata, en





El cadáver fue encontrado cerca de las 1 de la madrugada de este sábado en una casa donde funciona un salón de eventos en la calle Isla Verde al 600.





Mirtha Legrand y, en medio de un escándalo de prostitución de menores, intentó involucrar a varios famosos. El sábado 31 de marzo de 2018, la mediática se presentó en la mesa dey, en medio de un escándalo de prostitución de menores, intentó involucrar a varios famosos.

El 5 de abril, cinco días después, en medio de su apogeo mediática por sus resonantes declaraciones, publicaba en Twitter: "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit".