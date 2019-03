El Tribunal Electoral de Santa Fe ratificó la lista que encabeza Amalia Granata

Así lo determinó el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe que ratificó la lista "Somos Vida" que encabeza la periodista rosarina y que competirá por la Legislatura provincial.

Granata está al frente de una de las tres nóminas que disputarán dentro del Frente UNITE por la Familia y la Vida en la interna del próximo 28 de abril.

El viernes pasado el espacio "Somos Vida" fue confirmado como válido por las autoridades electorales santafesinas.

Amalia junto a su agrupación ya comenzaron a recorrer los distintos barrios y a charlar cara a cara con los vecinos.

#SomosVida





"La idea de este Frente es representar a un gran sector de la sociedad que lucha por el NO aborto, por la NO ideología de género en los colegios por reivindicar a la familia, a sacar a los chicos de la calle y las drogas a través del deporte y los clubes como parte de la contención, la lucha por los derechos de las mujeres y acompañamiento a las mismas en situaciones de embarazos no deseados y violencia de género. Sabemos que Santa Fe necesita esta representación dentro de la Legislatura y desde nuestro espacio vamos a reivindicar los valores que se están perdiendo en la sociedad", le contó Granata a este medio apenas se conoció de su nueva candidatura.