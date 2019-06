El tremendo cruce entre Nora Cárpena y Celina Rucci: "¡Me estás dejando para el cu..."

"Incorrectas" (Amテゥrica TV), se viviテウ un tenso cruce entre Nora Cテ。rpena y Celina Rucci al referirse a las nuevas acusaciones contra Fabiテ。n Gianola. Este martes en, se viviテウ un tenso cruce entreal referirse a las nuevas acusaciones contra





Tras la presentaciテウn del informe, Cテ。rpena indicテウ: "No sテゥ, yo no conozco a estas seテアoras. Quテゥ sテゥ yo si dicen la verdad. A lo mejor mienten, inventan porque tienen ganas que se las nombre. A lo mejor sテュ, es verdad, que terrible. Pero a lo mejor tienen ganas que se las conozca".





Fue entonces que Rucci saliテウ al retrucar: "A mi me suena a "Ay, se lo merecテュa porque tenテュa una pollerita corta" ese comentario, Nora".





El comentario causテウ la furia de la prestigiosa actriz: "Perdonテ。me porque me estテ。s dejando como el culo y yo no soy asテュ. Me estテ。s ofendiendo. Yo me hago cargo de lo que digo. Yo no dije eso".





La discusiテウn siguiテウ subida de tono hasta que Moria Casテ。n tuvo que intervenir para calmar la situaciテウn. ツ。Mirテ。 el video!