El tremendo accidente de Macarena Rinaldi en un ensayo del Bailando: "Estoy recontra asustada"

Macarena Rinaldi sufrió una importante lesión cuando se le salió de lugar el hombro izquierdo. Este miércoles, mientras ensayaba el ritmo de Música Disco para el Bailando sufrió una importante lesión cuando se le salió de lugar el hombro izquierdo.

Lo cierto es que ahora, Macarena podría quedar fuera de competencia en el certamen, siendo esta particularidad lo menos importante, ya que las lesiones de ese tipo son bastante complicadas de curar.

"Estoy asustada. Ya se me había salido el hombro la semana pasada en un truco que terminamos sacando. Me cuidé unos días, recién hice fuerza de más y se me salió otra vez. No debería haber pasado, pero se ve que la articulación está floja", se lamentó Macarena en Los especialistas del Show.

"No es joda, me da impresión, duele y corro el riesgo de que se me corten los tendones y tengan que operarme. Ya estoy pensando cualquier cosa. Ojalá no tenga que renunciar, el año pasado bailé con el tabique quebrado. Me la banco, resisto mucho, pero tampoco puedo abusar de eso. Estoy recontra cagada", admitió la novia de Federico Hoppe.

"Voy a hacer lo que me digan los médicos", concluyó.

