No hay dudas que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli son una de las parejas más queridas del ambiente artístico y también una de las más enamoradas.





Éste amor quedó demostrado una vez más en la entrega de premios Martín Fierro el pasado domingo, dónde se los vio muy "mimosos" en varios momentos de la noche.

Y este martes, la visita de Guillermina en "Cortá por Lozano" (Telefe) fue una nueva "excusa" para que Marcelo le dedicara unas palabras emotivas en vivo.





La actriz y modelo fue sorprendida al aire por su pareja y no pudo contener las lágrimas. "No me lo esperaba y no se por qué lloro", expresó Valdés.

