El terrible insulto del asesor de imagen de Fátima Florez a Matilda Blanco

No es la primera vez que Matilda Blanco hace hincapié en el look de Fátima Florez. Es como su figura fetiche para criticar la moda dentro del mundo de la farándula.

Lo cierto es que hoy en "Nosotros a la mañana" (El Trece), la panelista criticó el look que la humorista uso para un evento en Mar del Plata: "Un homenaje al desastre... Las mujeres no se pueden relajar en su belleza y ella tiene un cuerpo perfecto. Esta chica usa corpiño push up, que ya los podemos ir tirando... Tan armado... ¡no van más! Una cosa es ponerse un corpiño con aro y otra cosa es algo así. Además, es un vestido de género labrado con mangas de encaje, las pulseras no van y ¿Ese lazo?", arrojó.

Segundos después, mediante Tomás Dente, el asesor de imagen de Fátima, Javier Musetti, se puso en contacto con Matilda y le propinó una serie de insultos.

"Decile a Matilda que se vaya un poco a la conch* de su madre", dijo así, "en francés". Y luego agregó: "Que se cuide con las críticas y nadie la va a insultar".

