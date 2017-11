El tenso cruce entre María Julia Oliván y Agustina Kämpfer por Amado Boudou

Este viernes, junto a la detención de Amado Boudou, se supo también que Agustina Kämpfer fue citada a declarar tras no poder justificar parte del dinero que desembolsó por el departamento que en 2010 le costó 120 mil dólares.

En este marco, Oliván recordó en sus redes sociales el tenso cruce que había mantenido con Kämpfer en julio de 2015 cuando en una entrevista en "La mesa está lista" cuando le preguntó de dónde había salido la suma de dinero para la adquisición del inmueble mencionado.

"¿Se acuerdan cuando Kampfer me mandó a ser más feliz así dejaba de estar 'obsesionada con ella' por una simple pregunta sobre de dónde sacó la plata para comprar su departamento? En este link ese hermoso momento que con tremenda soberbia no me contestaba una simple y sencilla pregunta", escribió con ironía Oliván.

