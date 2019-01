El tenso cruce de Carmen Barbieri y Fernanda Iglesias por la pasada relación de Barbie Vélez y Fede Bal

Barbie Vélez y Fede Bal sigue dando tela para cortar. Desde hace algunos días, la internas entre las dos familias volvieron a reanudarse y el tema resurge en detrimento de la paz de los protagonistas. La escandalosa relación entrel sigue dando tela para cortar. Desde hace algunos días, la internas entre las dos familias volvieron a reanudarse y el tema resurge en detrimento de la paz de los protagonistas.

Este miércoles, mientras le brindaba un móvil al programa Hay que ver, Carmen Barbieri se enfureció por una pregunta de Fernanda Iglesias y tras una tensa discusión, la capocómica salió de cuadro.

"A mí no me gustaría que mi hija venga con moretones", disparó Iglesias como respuesta a la Barbieri, que anteriormente había tocado el tema de la supuesta violencia ejercida por Federico hacia Barbie.

"¿A vos te gustaría que tu hija se tire del balcón y que una persona te la salve?", disparó Carmen.

"No entiendo por qué decís eso, no hagas enigmáticos con algo tan serio", le contestó la periodista.

"Vos no sabés la situación, no tenés idea del agarre. Es grave, el agarre fue por muchas cosas", agregó la actriz

Y continuó: "Esto se sabe en la Justicia. Pedí los expedientes y después opiná", siguió.

¿Lo que vos estás diciendo es que Barbie se quería tirar por el balcón y él la agarró para que no se tire?", repreguntó la panelista.

"Yo no dije eso. Yo solo dije 'por qué será el agarre'. Yo no estaba ahí", aseguró la mamá de Fede, quien al instante anuncio que se retiraba del móvil. "No me siento cómoda en la nota, chicos, me siento incómoda. He pasado una tarde maravillosa, que no ha sido hoy", dijo y se fue.

