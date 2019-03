El supuesto décimo hijo de Diego Mardona rompió el silencio: "Estoy muy movilizado"

El joven se llama Santiago Lara, tiene 18 años y es de la ciudad de La Plata. Sería el décimo hijo del astro del fútbol.





La madre del joven, Natalia Garat, fue quien en el pasado presentó el reclamo por filiación ante la Justicia.

Sin embargo, la causa quedó "congelada" en Tribunales cuando la mujer murió de cáncer. Ahora, el joven rompió el silencio y se refirió a las declaraciones del letrado del astro del fútbol.

"La verdad es que estamos muy conmovidos. Como pudiste ver, en Internet salió esto y me puso feliz que por lo menos el abogado Morla haya aceptado, por así decirlo, que estoy, ¿entendés?", dijo Santiago en un audio que le envió a Tomás Dente en el ciclo "Nosotros a la Mañana", El Trece. dijoen un audio que le envió aen el ciclo

"Como siempre voy a esperar al margen legal y nada... Estaré en contacto mediante lo que me digan mis abogados. Estoy muy movilizado y la verdad se me hace imposible no estar pensando en esto, pero bueno, espero que las cosas sucedan como tienen que suceder", agregó el joven.