El sorpresivo romance de Charlotte Caniggia con un integrante de la familia Fort

Ángel de Brito sorprendió a todo el mundo cuando reveló quién es la nueva pareja de Charlotte Caniggia. En las últimas horas,sorprendió a todo el mundo cuando reveló quién es la nueva pareja de





"Nunca los hubiéramos imaginado juntos, la mezcla es explosiva a pesar de las edades similares. Ambos están en Punta del Este y todavía no se los vio juntos. Ella es la más popular de los dos y él es de muy bajo perfil", anticipó el periodista antes de revelar la identidad del nuevo galán que conquistó a la mediática.





De Brito, además, indicó que el muchacho en cuestión es cantante: "El nuevo amor de la señorita Charlotte Caniggia es nada más y nada menos que un Fort. Es el sobrino de Ricardo, Thomás Fort", reveló.

Lhoan. En un audio, confirmó que el joven la maltrataba y que, además, le debe bastante dinero. Cabe destacar que durante la última semana, Charlotte fue noticia al reconocer la verdad sobre lo que pasó con su ex,. En un audio, confirmó que el joven la maltrataba y que, además, le debe bastante dinero.





"Dudé un montón, le presté plata, me debe como 123.000 pesos. Le prestaba plata cuando no hacía presencias para que pague su auto y nunca me los devolvió. Me trataba re mal, siempre lo mismo", señaló.