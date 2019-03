El sentido saludo de Diego Maradona a Carlos Bilardo: "Siempre en las buenas y en las malas"

Carlos Bilardo cumplió años y Diego Maradona no lo dejó pasar. Este sábado el grancumplió años yo lo dejó pasar.

El astro del fútbol utilizó su cuenta oficial de Instagram para saludar al ex DT de la Selección argentina con la cual ganó el Mundial de México 1986.

Además, en la publicación, Pelusa aprovechó para recordar qué es lo que hacía el DT tras perder la final del Mundial de 1990 en Italia.

“Hoy quiero saludar a un tipo con el que trabajé muchos años, con el que me peleé mil veces, un técnico con el que llegué a dos finales del mundo. Cuando perdimos la final en Italia 90, él se ponía delante de mí para que las cámaras no me enfocaran llorando. Siempre, en las buenas y en las malas. Gracias Carlos, feliz cumpleaños!!!”., escribió Diego en Instagram.