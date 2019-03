El sentido mensaje de Maru Botana a su marido: "Soy una mujer feliz de tenerte"

Maru Botana y su marido parecen ser la pareja ideal. Ambos continúan súper enamorados tras de 23 años de casamiento y luego de atravesar el difícil momento de la pérdida de un hijo, los eternos tortolitos se siguen eligiendo. y su marido parecen ser la pareja ideal. Ambos continúan súper enamorados tras de 23 años de casamiento y luego de atravesar el difícil momento de la pérdida de un hijo, los eternos tortolitos se siguen eligiendo.





Este sábado, a 23 años de haber contraído matrimonio, la cocinera sorprendió a su hombre con cálidas palabras de amor.

"23 años... Cuántas cosas vividas!! Cuántos momentos inolvidables! cuántos difíciles!!! Nunca imaginé cuando estábamos de novios, que llegaríamos a tener un recorrido tan intenso", comenzó Maru en Instagram.

Y agregó: "Pensar que el primer día que salimos pensé que eras uno más! Hoy miro para atrás y se me llena la cabeza de recuerdos! Fuiste un novio muy divertido y loquito, ????La dudé pero hoy soy una mujer feliz de tenerte. Y agradecida de la familia que formamos. En este día, después de 23 años y tanto recorrido, sigo eligiéndote. Porque aunque a veces me cuesta entenderte y como buena leonina me enojo, rescato que siempre me sacás una sonrisa❤️".

¡Felicidades, chicos!