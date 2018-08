Ángela Torres y Agustín Casanova hablaron por primera vez de su noviazgo y confesaron que la relación fuera del set es tan buena como la que muestran en "Simona" en la pantalla de El Trece: "Tenemos mucho en común, entre nosotros hay química", señalaron en diálogo con Gente. hablaron por primera vez de su noviazgo y confesaron que la relación fuera del set es tan buena como la que muestran enen la pantalla deseñalaron en diálogo con





Pero además, no perdieron la oportunidad de chicanearse en algunas de sus respuestas. "Pienso en todos los posteos que hacen en Instagram poniéndose 'love' y corazoncitos. Hay un juego muy fuerte entre ustedes", les comentó el periodista.





Y el cantante de Marama lo relacionó al trabajo: "Es verdad. Pasa que las redes también son parte de la tira. Cuando los chicos encuentran en el celular algo similar a lo que ven en la tele, les genera un sentimiento que excede la ficción".





Fue entonces que llegó el divertido pase de factura de su novia: "En mi caso es distinto. A mí me sale natural. Estoy con él las 24 horas, me saco fotos y, porque lo quiero, las subo y les pongo un corazón. Vos no sé si lo hacés por marketing...".





Sin dejarla pasar y atento a su divertido reproche, Agustín añadió: "Anoten que soy una basura. ¡No me dejés así, yo también te quiero!".