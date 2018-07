El regreso de Twiggy, la cantante de "Necesito un amigo": "Me encantaría poder estar en el Bailando"

En 1994 fue reconocida por sus éxitos como "Necesito un amigo", "Bajo la luz de la luna" y "No está". Tras un período de descanso, regresa con canciones de su autoría que marcaron una etapa.





En una entrevista con PrimiciasYa.com, Sandra Mariela Vázquez, conocida como Twiggy, relató cómo es su vida en la actualidad. "Fue muy fuerte todo. Cuando me fui del medio no sabía qué alcance había tenido. No pensé que había sido tan importante hasta que en 2010 reaparecí a través de las redes sociales y me encontré con mensajes de la gente que me decía que con mis canciones se habían puesto de novios".





Ella nunca abandonó la música y reveló por qué decidió irse a vivir a Bariloche durante casi 12 años. "Necesitaba y buscaba hacer un cambio. Fue alejarme de una relación amorosa que había terminado y que me hizo sufrir bastante, a él lo había elegido como el padre de mis hijos pero todo se había terminado. Me di cuenta que estaba dejando mi carrera a un costado pero verdaderamente necesitaba irme porque estaba muy mal. En ese momento, la necesidad personal superaba lo profesional".





Fue ahí donde conoció a su actual marido, se casó, formó una familia y vivió durante 12 años. "Yo soy peluquera, pero sólo le corto a mis hijos (risas)". Twiggy nunca abandonó la música. Al poco tiempo, formó su propia banda con la que hacía música para chicos y tocó durante temporadas hasta que, en 2012, volvió a lanzar un disco propio que la hizo volver a Buenos Aires.





Ahora, realizará un show el próximo 6 de septiembre en a las 21.30 en "The Roxy" de Palermo: "Ya han pasado 24 años, pero la gente me sigue pidiendo 'No está', 'Necesito un amigo' y Bajo la luz de la luna", es increíble", remarcó.





Bailando, el ciclo de Marcelo Tinelli, dijo: "Lo que te da ese programa, es un re empujón. Me ayudaría a volver a reinstalarme en el medio. Me encantaría poder entrar, no estaría mal. Ojalá pudiese hacerlo. Es un programa que me ayudaría mucho. Con el baile me defiendo, me gusta bailar. Si me pones a tomar unas clases, aprendo rápido". Por otro lado, al ser consultada sobre si le gustaría participar en el, el ciclo dedijo:





