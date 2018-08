El reencuentro de Moria Casán y Gustavo Massud: contaron qué les pasó durante un acto sexual

"Incorrectas", América, donde ambos recordaron entre risas aquella fugaz y apasionada relación de hace muchos años. Fue en, donde ambos recordaron entre risas aquella fugaz y apasionada relación de hace muchos años.





"Estábamos en la intimidad, entonces en pleno acto sexual, Moria me dice '¿por favor me apretás un poquitito el cuello?', recordó él.

"Me pidió que le apretara un poquitito más, un piquitito más y un poquitito más y de repente, la empiezo a cachetear porque no reaccionaba. Se me paró el corazón porque no sabía que hacer. Pasaron como 10 o 15 segundos y dijo '¿qué pasó?", agregó.



A lo que Moria reflexionó: "No hay que hacerlo, fue un chiste mio jugando. me había bajado la presión, pero no fue por eso", y pidió: "¡Por favor no hagan eso!".