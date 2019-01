"El Puma" Rodríguez recibe duro mensaje por parte de su hija: "Como padre no vales la pena"

El cantante festejara su cumpleaños 76 y dio gracias a Dios y a su familia por el apoyo tras su doble trasplante de pulmón, su hija, la actriz Lilibeth Rodríguez Morillo, lo criticó duramente.

A través de su cuenta en Instagram, Lilibeth expresa su molestia a su famosos padre, a quien le reclama haberla ignorado y hacerla a un lado de su vida, al igual que a su hermana Liliana.

"Papá... que triste tener que usar estas vías para remitirte mi mensaje, alejándome de mis formas de preservar la privacidad familiar, pues siempre me apego a la prudencia y discreción, pero ya que has bloqueado todas mis vías de acceso, no tengo alternativa, pues quiero lo escuches de mis labios, sin la posibilidad de tergiversación por medio de terceros".

"Vi con incredulidad cómo enfrentaste la posibilidad de morir sin volver a verme, sin falta alguna, porque nunca te agredí ni a ti ni a tu familia, ni personal, y mucho menos públicamente. Yo lo sé. Tú lo sabes. Pero lo más importante es que Dios también".

"Te vi celebrar tu cumpleaños, con estupor, porque aun estando bajo el mismo cielo que yo, sigues incapaz de buscar, contactarme. Te vi darle gracias a la prensa, a tu familia y ¿yo qué soy? Tú dime. Te vi dar gracias a Dios, ¿a cuál Dios papá, qué Dios profesas? Porque el Dios que yo conozco es padre y es bueno. Es padre de Jesús, padre mío y padre de miles. Es un Dios de amor, de reconciliación, de unión y de perdón, incapaz de abandonar a un hijo".

"Busque aquel hombre digno de admirar, pero no lo encontré... porque ese padre sigue eligiendo ser padre de una y no de tres. Dijiste que tenías que escoger entre tu nueva familia y nosotras, y habíamos perdido. Pero no papá, hoy sé que no perdí nada, porque como padre no vales la pena".

"Perdiste tú. Perdiste dos hijas maravillosas, talentosas, con grandes corazones, y una nieta con una dulzura y una ternura que no creo que vas a llegar a conocer".

Lilibeth, de 49 años y su hermana Liliana de 51, son hijas de la actriz venezolana Lila Morillo, la primera esposa del cantante.

El cantante cumplió 76 años el pasado 14 de enero, y agradeció todo el apoyo recibido durante su recuperación de su doble trasplante de pulmón a que fue sometido en diciembre del 2017. El cantante también expresó su disposición de regresar a los escenarios a mediados del año.