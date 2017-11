El provocativo mensaje de amor de Cande Tinelli a Franco Masini

Candelaria Tinelli y Franco Masini está enamoradísimos y la ternura que ambos se demuestran suele ser el común denominador en muchísimas de las imágenes que los chicos comparten en las redes sociales.

Este miércoles, Cande publicó en Instagram una foto de su novio sonriendo y con un graciosísimo sombrero en forma de pollo. Pero además de la colorida postal, lo que más llamó la atención fue el sugerente piropo que la morocha le adjuntó a la imagen.

"Este pollo me lo como yo", avisó Candelaria. Como no podía ser de otra manera, el posteo de la It Girl, cosechó casi 60 mil "likes" en sólo cinco horas.

Mirá!

