El profundo dolor de la viuda de Lucho Avilés: "Le pido que donde esté me siga protegiendo"

El sábado pasado falleció Lucho Avilés a los 81 años, mientras almorzaba con amigos y su esposa en la Asociación Argentina de Caza y Conservacionismo, en Belgrano.





El periodista se había retirado de la mesa e instantes después se desvaneció en el suelo, tras sufrir un infarto masivo al corazón.





María del Carmen Festa, a "Nosotros a la Mañana". El pionero del periodismo de espectáculos fue recordado con un conmovedor mensaje de su viuda,, a

"Lucho ha sido todo en mi vida. Estuvimos casados durante 38 años y parte de mi vida también se ha ido con él. Pero me dejó lo más importante, que es nuestro hijo...", señaló la mujer. Y entre lágrimas, agregó: "Quien lo haya conocido bien no duda de la generosidad de Lucho ni de su bondadoso corazón... que este sábado no quiso seguir latiendo".





"Recuerdo muchas anécdotas con su carácter explosivo, que le duraba minutos y al rato ni se acordaba por qué se había enojado. Lo voy a extrañar mucho... Voy a extrañar las discusiones, los paseos, las compras en el supermercado", afirmó.





Por último, indicó: "Le pido a Dios que me de fuerzas para atravesar este dolor. Y a Lucho le pido que donde esté me siga protegiendo y cuidando, hasta que en algún momento ojalá nos volvamos a encontrar".