El productor de Alfredo Casero: "Él sabe que ofendió a un determinado sector, pero ya pidió disculpas"

Alfredo Casero dejó un sinfín de frases polémicas en su visita al programa "Animales Sueltos" (América). Además de popularizar el "queremos flan", que se hizo viral en las redes sociales, el humorista puso en duda el accionar de las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de nietos desaparecidos durante la última dictadura militar. dejó un sinfín de frases polémicas en su visita al programaAdemás de popularizar elque se hizo viral en las redes sociales, el humorista puso en duda el accionar de lasen la búsqueda de nietos desaparecidos durante la última dictadura militar.





"Yo quiero saber toda la verdad. ¿Estás seguro que el último señor es un nieto recuperado? Quiero estar seguro de todos los nietos. No hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de Derechos Humanos", había declarado Alfredo en el ciclo que conduce Alejandro Fantino. había declarado Alfredo en el ciclo que conduce





El repudio por sus declaraciones, en el que también se sumó la Asociación de Actores, fue tanto que en la última semana, a Casero le cancelaron tres funciones de su obra "¿De qué no se puede hablar?" en Salta, Tucumán y Bahía Blanca.

casero 1







El actor reflexionó y se mostró arrepentido en una entrevista con "La noticia deseada" (Radio Mitre). Allí, Casero explicó que tenía que pedir disculpas por sus dichos luego de una charla que tuvo con su hija Minerva: "Estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto. Estoy apesadumbrado y pido perdón".





Y ahora, por primera vez, habló su productor. En diálogo con PrimiciasYa.com, Damián Sequeira expresó: "Alfredo sabe concretamente lo que dijo, lamentablemente han tomado por ahí dos líneas y han tergiversado parte de lo que él dijo, de hecho después del programa de Animales Sueltos trató de aclararlo en diversos medios, pero pasa todo por la intolerancia que estamos viviendo y que se transforma en agresividad, tanto en el caso de Alfredo como en otros. Uno lo puede mirar en las redes sociales cómo se expresa la gente, pero que no es la misma gente que está en la calle o que va al teatro".

Embed







"No estoy de acuerdo con todo esto que pasó. En pleno año 2018 con un sistema democrático prescribir o censurar, sea el caso de Casero o de cualquier otro artista o de cualquier hecho cultural, porque guste o no es un hecho cultural; y censurar, prohibir o no estar de acuerdo no está bueno en esta época. Igual todo se acomoda, el mismo dueño de El Teatrino el día que nos íbamos a presentar a Salta me dejó un mensaje diciéndome que las puertas estaban abiertas. De hecho vamos hacer a Alfredo Casero en Salta este año porque nos llamaron de todos lados de la provincia para poder hacer el show. Lo mismo pasa en Bahía Blanca y lo mismo sucede en Tucumán. La gira continúa normalmente pese a este traspié: este sábado estará en el teatro Plaza de Mendoza, ya con Fabio Alberti de invitado estará el 7 de septiembre en el teatro Metro de La Plata y el 8 estará en el teatro Gran Rivadavia de Floresta, y así seguimos por todo el año", remarcó Sequeira.





Por último, dijo: "En lo personal decidí hablar con PrimiciasYa porque soy el productor de Alfredo desde hace 9 años y cuando escucho por ahí que hablan productores locales, pienso que tenemos que salir nosotros también a hablar y decir lo que pensamos y lo que pasa. A la gente que lo quiera ir a ver, sin problemas puede ir. No va a suceder exactamente nada en ningún lado. Las entradas se están vendiendo a muy buen ritmo sin ningún tipo de problemas en cada lugar. Lo que paso ya está. Alfredo seguramente sabe que ofendió a un determinado sector y pidió disculpas de inmediato. Me parece que las cosas suceden y tienen un determinado punto, y deben continuar".