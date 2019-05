Recién llegado de México, donde asistió a los premios Platinos, Luciano Cáceres aprovechó para quedarse a pasar unos días de descanso antes de sumarse a la novela éxito del El Trece.

El actor hizo un posteo en Instagram Stories donde anunció que estará presente en "Argentina, Tierra de amor y venganza".

Cáceres mostró el guión del capítulo 81 de la ficción éxito que protagonizan Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, Albert Baró y la China Suárez. En la actualidad, la telenovela de Pol-ka va por el capítulo 48.

Según se supo, por ahora el galán tendrá una participación especial en ATAV. Habrá que ver si formará parte de la historia de manera definitiva o únicamente será por unos capítulos.

Por su parte, Gonzalo Heredia adelantó un giro en la trama y contó que pronto pasarán dos años en la historia de los personajes.





"Hay mucho cuidado en eso, de no extender las historias, de no hacerlo demasiado largo, la gente ya no se come más los 500 capítulos", afirmó el actor charlando por la Once Diez.