Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Joaquín "El Pollo" Álvarez dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras el testimonio de Marcela Tinayre, quien contó al aire que recibió el llamado del conductor para que se sumara a la salsa de a tres del "Bailando 2018".





''Yo bailo, me encanta, el otro día el Pollo Álvarez me llamó por teléfono y me dijo 'para la salsa de a tres quiero que bailes conmigo, yo le dije no Pollo, porque soy pudorosa, soy desinhibida cuando no hay cámaras, pero la verdad yo creo que del ridículo no se vuelve’’, comentó Tinayre en su programa "Las rubias", KZO.

"Teníamos casi cerrado a Juana Viale pero por cuestiones de trabajo y agenda no se pudo. Por eso con Marcela (Tinayre) tenemos mucha confianza, sé que es divertida y baila hermoso, pero me dijo que le tenía miedo a la pista y tampoco podía por los tiempos", comentó el Pollo en exclusiva a este medio.











