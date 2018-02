Joaquín "El Pollo" Álvarez se tomó unos días de vacaciones en Punta del Este, Uruguay, luego de un año repleto de trabajo en televisión y radio.





El animador viajo en compañía de su novia, la chef Tefi Russo, a quien conoció en su programa "Con amigos así", ciclo que comparte al frente con su amigo Juan "Pico" Mónaco.





El Pollo fue compartiendo distintas postales en PrimiciasYa.com comentó cómo la pasó. fue compartiendo distintas postales en Instagram de sus días de descanso en el país vecino y en diálogo concomentó cómo la pasó.





Llegó el martes a Buenos Aires luego esos días a puro relax y amor en Punta. Ya esta semana retoma el trabajo.





"Hace cuatro años no me tomaba vacaciones, me vino bien unos días con mi novia en Uruguay para seguir con todo este año", le explicó Álvarez a este medio.