El "Pollo" Álvarez tras el pedido por su hermana: "Es muy importante que vayan ahí, les cambia el día"

Joaquín "El Pollo" Álvarez hizo un desesperado pedido en Twitter en las últimas horas debido a que el centro de día al que asiste su hermana Victoria y otros 20 chicos discapacitados ya no cuenta con transporte y podría cerrar sus puertas.

El conductor contó en detalle de la problemática que está pasando el lugar donde asiste su amada hermana.





El micro que lleva todos los días a su hermana dejará de pasar ya que el chofer hace un año que no cobra.

"Mañana el transporte ya no pasa y el centro está analizando cerrar, dejando en este caso 21 chicos que lo necesitan... Por favor una solución con un tema que no es menor", contó el animador.





PrimiciasYa.com se contactó con el Pollo quien explicó sobre esta preocupante situación: "Lo había hecho público esto hace unos meses y me llamaron pero no se solucionó. Hago este pedido en base a que me llamó mi mamá porque el chofer no pasa más porque estaba poniendo plata de su bolsillo".





"Lo importante es que la historia no es sólo el centro donde va mi hermana y 20 familias más, me preocupa que pase esto a nivel país. Estoy recibiendo un montón de mensajes de gente que tampoco tienen respuestas. La realidad es que para cualquier padre o nene es muy importante ir ahí, les cambia el día".





"Hay chicos que están en una situación muy crítica. Mi idea es que se solucione y se pongan al día y que no vuelva a pasar", finalizó preocupado.





