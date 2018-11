El polémico "me gusta" de Fede Bal a una crítica hacia Laurita Fernández por su pelea con Flor Vigna

El escándalo entre Laurita Fernández y Flor Vigna, el cual se originó por una imagen subida por la actriz de Mi hermano es un clon a Instagram, donde se muestra en la cama con el galán, continúa dando que hablar.

Ahora, fue Fede Bal, ex pareja de Fernández, quien se inmiscuyó en el asunto de la forma más polémica, dándole un "like" a un comentario negativo hacia la jurado del Bailando.

"Pero no se dio cuenta que está saliendo con un actor y lo va a ver en bolas en la cama y con un montón de mujeres", fue el tuit al que el actor le brindó un "me gusta".

Pero más tarde, cuando Ángel de Brito lo señaló a Fede por su polémico apoyo al mensaje en contra de Laurita, este se desentendió de su acto.

"No Ángel, se tocó sin querer. No entiendo nada de esta pelea, no tengo opinión y muchos menos tomaría partido y pondría un like así", contestó Federico. Y agregó: "Estaba viendo de que estaban hablando todos los portales, solo eso", cerró.