El polémico audio de la esposa de La Mole Moli: "Yo mentí"

El boxeador debió dejar el seno familiar y llevar una pulsera para estar controlado por la Justicia. Al mismo tiempo, La Mole tiene una restricción de 300 metros que hoy no se cumple porque está viviendo a 100 de donde está su vivienda familiar.





"Pamela a la tarde", ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de Cristina, ex pareja de Moli, asegura que ella está muy arrepentida por haberlo denunciado y donde reconoce que mintió al decir que la había golpeado. Cierto es que esta tarde en, ciclo que conducepor la pantalla de América , se expuso un audio dondeex pareja deasegura que ella está muy arrepentida por haberlo denunciado y donde reconoce que mintió al decir que la había golpeado.





"Yo estoy muy arrepentida de haber denunciado a Fabio por golpes. Yo sé quién es el Fabio. Un padre ejemplar y un marido ejemplar. Yo estoy muy arrepentida porque nunca me golpeó. Hemos tenido discusiones como todos. Yo lo que quiero es aclarar. No digan que estoy amenazada porque no estoy amenazada por nadie", asegura Cristina en el audio que el envió al periodista Pablo Layus.





Embed



Hace unos meses,fue denunciado por su esposa, conocida en el ambiente comopor supuesta violencia de género.