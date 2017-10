El Polaco le propuso casamiento a Silvina Luna... ¡en calzoncillos!

A relación entre Silvina Luna y El Polaco continúa a pesar de todo pero algunas, como el escaso romanticismo del cantante, parecen preocupar a la morocha.

Anoche, durante la sentencia del participante, Marcelo Tinelli volvió a meter el dedo en la llaga: "¿Se casan?", preguntó el animador.

Pero antes de que El Pola metiera bocado, Silvina copó la banca con un comentario demoledor: "Contale lo que me dijiste hace dos días... ¡porque no va así!", disparó. "No, de vuelta todo el quilombo. Nada, que nos íbamos a casar por Civil", tiró el cantante.

Pero Silvina Luna terminó revelando el nudo del conflicto: "Pero él estaba en calzoncillos, saliendo del baño, caminando después de ir al baño. Y me dice, 'gorda, ¿nos casamos por Civil?'. Y le dijo, 'gordo, no quiero. Quiero algo más romántico'. Pensá alguna idea diferente... estamos en el 2017. Me gustaría algo más romántico. En mi vida me imaginé que iba a tener otra propuesta", contó la morocha.

