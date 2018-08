El Polaco: "Karina no es que fue madre soltera, vivíamos juntos pero era chico y tenía mi mundo"

Karina La Princesita contó que el embarazo de Sol, la hija que tiene El Polaco, lo llevó adelante casi en soledad. contó que el embarazo de, la hija que tiene, lo llevó adelante casi en soledad.





"En el embarazo me quedé sola y siempre me pasaron cosas traumáticas que yo decía 'es para morirse de tristeza'. Me quedé sola porque el padre se fue. Esto se sabe. Fui madre soltera y, de hecho, El Polaco también lo contó. Eso, en una mujer, creo que es uno de los sufrimientos más grandes", había contado ella en el piso de "Los especialistas del show".

Lo cierto es que El Polaco habló para el mismo programa y dio su versión, reconociendo su juventud y poca experiencia por aquel entonces.





"Sí, vi lo que dijo. Vi esa parte pero justo me llamó ella y me contó 'mirá, me preguntaron tal cosa'. En realidad ella lo explicó mal porque no es que fue una madre soltera. Nosotros vivíamos juntos en Remedios de Escalada y éramos pareja. Pero yo tenía 18 años y sinceramente no entendía nada de la vida", comentó el cantante.

Y aclaró: "No es que fue madre soltera, estuve... pero tenía mi mundo, tenía mi vida. Estaba en otra etapa de mi vida en la que era un pendejo y nada, era chico".