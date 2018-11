El Polaco sobre el escándalo con Calu: "Si ella no quiso venir, la que tiene un problema conmigo es ella"

Calu Rivero, quien iba a estar en el ciclo "PH, Podemos hablar" este sábado, se bajó del programa porque no quería compartir la mesa con Fede Bal y El Polaco, quienes tuvieron denuncias por violencia de género. El jueves se supo que, quien iba a estar en el cicloeste sábado, se bajó del programa porque no quería compartir la mesa con, quienes tuvieron denuncias por violencia de género.





"Intrusos" (América TV), el cantante se refirió a las declaraciones de Calu y aseguró no saber "quien es ella". Luego de que se diera a conocer la decisión de la actriz, en una nota conel cantante se refirió a las declaraciones de Calu y aseguró no saber





"No tenía ni idea, no me molesta ni tengo nada para decirle", indicó El Polaco. Y agregó: "Yo no tengo problemas con nadie. Si ella no quiso venir, la que tiene un problema conmigo es ella. No la conozco, no sé quién es y no tengo relación".





