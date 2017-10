El Polaco bailó Cha Cha Cha y "fue un disgusto"

El Polaco y Solange Báez presentaron su coreografía de Cha Cha Pop al son de On the floor, pero la perfo de la pareja no logró complacer al jurado.

Ángel de Brito: "No me gustó nada El Polaco, que cada tanto va retrocediendo".

Pampita (5) observó: "No sé si faltó ensayo, los vi inseguros en algunos momentos. Solange la remó toda la coreografía, hizo un esfuerzo enorme. Vi mucho pop y poco cha cha".

Moria Casán (6) evaluó: "Yo vi ensayo y también dificultades para agarrar el estilo. Tuvo fuerza como show, no fue algo tan malo".

Por su parte, Marcelo Polino fue lapidario y le dio el tiro de gracia al rubio: "¡Dios mío! No sé por dónde arrancar. Un disgusto, chicos". La pareja sumó un total de 11 puntos.

Mirá el video!

Embed