"El Pity Álvarez nunca había ido a ver un show de Ulises y no fue al camarín a saludarlo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





El ex cantante de "Viejas Locas" e "Intoxicados", Cristian "Pity" Álvarez se entregó esta mañana en la comisaría 59 de Villa Lugano.

Dijo que él mató a Cristian Díaz porque "era él o yo" y que "cualquier animal hubiera hecho lo mismo". Embed

En la madrugada del viernes, instantes después del fatal episodio, el músico estuvo en la disco Pinar de Rocha de Ramos Mejía. Allí tocaba casualmente Ulises Bueno.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Marcos Farías, representante de Ulises, quien explicó sobre este tema. pity pinar



"Estábamos en Pinar de Rocha y la gente de la producción del boliche nos cuenta que había entrado Pity cerca de las tres de la mañana", comentó el manager del cuartetero.

Embed Una publicación compartida por Ulises Bueno (@ulisesbuenosoy) el 4 de Jul de 2018 a las 5:33 PDT







"Nos dijeron que no sabían en qué estado estaba y nos recomendaron que no se acerque al camarín. Ulises estaba con El Pepo en el camarín que lo había pasado a saludar", agregó. , agregó.





Y finalizó: "Ulises no se encontró con el Pity. Generalmente cuando viene una personalidad a su show lo recibe para saludarlo y darle las gracias por la visita. Pero en este caso no fue así y no se vieron. Tampoco se conocen porque no había venido nunca a un show de Ulises".