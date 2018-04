El Pipita Higuaín confirmó que va a ser padre y contó el motivo por el que casi deja el fútbol

El delantero de la Selección argentina habló de todo de cara aly se refirió a la constante presión del público. En la semana en donde Argentina disputará un amistoso ante Italia,mostró su alegría de estar en la

El Pipa manifestó que no le hace caso a las críticas: "Siempre lucho, trabajo y quiero estar entre los mejores. Puede salir mal, pero el objetivo siempre es el mismo que es mejorar. Espero jugar muchos años más. No es fácil estar 12 años en Europa en el máximo nivel, jugando en grandes equipos la exigencia mental y física es máxima. Llega un momento que a veces desgasta. Estoy bien de la cabeza, estoy bien a nivel personal, extrafutbolístico. La vida no es solo fútbol, la vida pasa por otro lado y la gente no lo ve".

En diálogo con TyC Sports, el delantero de Juventus también analizó las exigencias del público: "La vara alta claramente la pusimos nosotros. Si llegábamos a cuartos de final del Mundial la vara alta iba a ser jugar las semifinales, ahora la vara alta es ganar. Nadie me va a hacer dudar de lo que soy como jugador. Obviamente hubiésemos estado mucho mejor considerados si hubiésemos ganado. Tanto los hinchas como ustedes piden ganar el Mundial, hace 30 y 40 años hubieran pedido pasar a cuartos".

Y reveló que casi deja el fútbol por una enfermedad de su madre: "La pasé recontra mal pero mi vieja salió adelante y gracias a Dios ahora está bien. Estuve a punto de parar de jugar cuando me enteré eso de ella. Pero yo sé que a ella la iba a hacer feliz si yo jugaba al fútbol. Yo quería estar con ella y ella me pidió por favor que no parara. Quería parar de jugar y estar con ella. Y seguí por ella".

La noticia de la paternidad de Gonzalo ya había trascendido pero él nunca lo contó abiertamente. Higuaín está en pareja con Lara Wechsler y en mayor próximo serán papás de una nena: "Se va a llamar Alma. Estoy feliz de eso. Cuando me decían que te cambiaba la vida, yo decía que no o que no sabías hasta que lo vivís. Y cuando lo vivís es algo impresionante. Lo demás pasa a un segundo plano totalmente. Cuando vas a ser papá, lo que te importa es eso. Estoy muy feliz de poder vivir esto con mi mujer".

